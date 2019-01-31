Виктория Азаренко покинула турнир в Санкт-Петербурге

Новости Беларуси. Виктория Азаренко не сумела пройти в третий раунд женского одиночного разряда теннисного турнира в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Камнем преткновения для неё стала –Петра Квитова, вторая ракетка мира. Поражение в двух сетах – 2:6, 6:7.

Представительница Лидия Морозова покидает турнир. Она вместе с японкой Шуко Аоямой не справились с сербским дуэтом Александра Крунич – Ольга Данилович – 4:6, 4:6.