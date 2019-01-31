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Виктория Азаренко покинула турнир в Санкт-Петербурге

31 января 2019 09:42
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко не сумела пройти в третий раунд женского одиночного разряда теннисного турнира в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Камнем преткновения для неё стала –Петра Квитова, вторая ракетка мира. Поражение в двух сетах – 2:6, 6:7.

Виктория Азаренко покинула турнир в Санкт-Петербурге-1

Представительница Лидия Морозова покидает турнир. Она вместе с японкой Шуко Аоямой не справились с сербским дуэтом Александра Крунич – Ольга Данилович – 4:6, 4:6.

Виктория Азаренко покинула турнир в Санкт-Петербурге-4

31 января на корт выйдут еще две белоруски. В женском одиночном разряде в борьбу вступит первая ракетка Беларуси Арина Соболенко. Она сыграет с бельгийкой Алисон ван Эйтванк. А в парном разряде сыграет Вера Лапко. Она в тандеме с россиянкой Вероникой Кудерметовой сыграет с бельгийским тандемом Флипкенс – Эйтванк.

# Теннис # Фотофакт

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