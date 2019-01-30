Прямой эфир

Старший тренер сборной Беларуси по бадминтону: Окончательный состав участников на Европейские игры будет в апреле

30 января 2019 20:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В четверг на чемпионате Беларуси по бадминтону определяли сильнейших в командном первенстве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Старший тренер сборной Беларуси по бадминтону: Окончательный состав участников на Европейские игры будет в апреле-1

В противостоянии пяти дружин сенсаций и в этом году не произошло. Традиционно в борьбе за первое место боролись минчане и Брестская область. Виктория досталась «Минск 1», вторыми стали брестчане. Замкнули тройку сильнейших команда «Минск 2».

Старший тренер сборной Беларуси по бадминтону: Окончательный состав участников на Европейские игры будет в апреле-4

Во второй соревновательный день в борьбу так же включились личники. Попытать счастье вместе с сильнейшими мастерами заявилось 70 спортсменов. Финальная серия пройдет 2 февраля, в спортивном комплексе «Уручье». Белорусский чемпионат – один из этапов подготовки ко II Европейским играм, которые примет Минск этим летом.

Старший тренер сборной Беларуси по бадминтону: Окончательный состав участников на Европейские игры будет в апреле-7

Влада Чернявская, старший тренер сборной Беларуси по бадминтону:
Это республиканский главный старт страны. Это один из этапов подготовки к II Европейским играм. Впереди у нас есть несколько месяцев, где мы можем скорректировать подготовку, обратить внимание на недостающие элементы. Чемпионат помогает их выявлять.

Окончательный состав участников на Европейские игры будет в апреле месяце, поэтому еще есть возможность попасть туда. Мы будем представлять две женские одиночки, женскую пару и смешанную пару.

Старший тренер сборной Беларуси по бадминтону: Окончательный состав участников на Европейские игры будет в апреле-10

На внутреннем чемпионате спортсмены разыграют шесть комплектов наград. Медали найдут своих обладателей в командном и в личном первенствах, а так же в парах и микстах.

# Государственная политика в области спорта # Влада Чернявская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
БАТЭ проиграл первый товарищеский матч на сборе корейскому «Сувону»
30 января 2019 19:58

БАТЭ проиграл первый товарищеский матч на сборе корейскому «Сувону»

Азаренко не прошла в третий круг женского одиночного разряда турнира в Санкт-Петербурге
30 января 2019 19:57

Азаренко не прошла в третий круг женского одиночного разряда турнира в Санкт-Петербурге

9 февраля «Минская лыжня–2019» соберёт любителей активного отдыха
30 января 2019 18:10

9 февраля «Минская лыжня–2019» соберёт любителей активного отдыха