Старший тренер сборной Беларуси по бадминтону: Окончательный состав участников на Европейские игры будет в апреле

Новости Беларуси. В четверг на чемпионате Беларуси по бадминтону определяли сильнейших в командном первенстве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В противостоянии пяти дружин сенсаций и в этом году не произошло. Традиционно в борьбе за первое место боролись минчане и Брестская область. Виктория досталась «Минск 1», вторыми стали брестчане. Замкнули тройку сильнейших команда «Минск 2».

Во второй соревновательный день в борьбу так же включились личники. Попытать счастье вместе с сильнейшими мастерами заявилось 70 спортсменов. Финальная серия пройдет 2 февраля, в спортивном комплексе «Уручье». Белорусский чемпионат – один из этапов подготовки ко II Европейским играм, которые примет Минск этим летом.

Влада Чернявская, старший тренер сборной Беларуси по бадминтону:

Это республиканский главный старт страны. Это один из этапов подготовки к II Европейским играм. Впереди у нас есть несколько месяцев, где мы можем скорректировать подготовку, обратить внимание на недостающие элементы. Чемпионат помогает их выявлять.

Окончательный состав участников на Европейские игры будет в апреле месяце, поэтому еще есть возможность попасть туда. Мы будем представлять две женские одиночки, женскую пару и смешанную пару.