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Белорусские гимнастки завоевали 8 медалей на турнире в Лос-Анджелесе

31 января 2019 06:43
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Новости Беларуси. Белорусские грации завоевали сразу 8 медалей на международном турнире по художественной гимнастике LA Lights в Лос-Анджелесе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В комплекте три золотые, две серебряные и три бронзовые награды.

Белорусские гимнастки завоевали 8 медалей на турнире в Лос-Анджелесе-1

В состав белорусской сборной входили сильнейшие гимнастки страны: Алина Горносько, Екатерина Галкина, Юлия Евчик, Анастасия Салос. Наши спортсменки выступили в новых образах и костюмах, с яркой программой. Следующим международным стартом для белорусок станет московский Гран-при.

# Художественная гимнастика # Фотофакт

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