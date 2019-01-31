Белорусские гимнастки завоевали 8 медалей на турнире в Лос-Анджелесе

Новости Беларуси. Белорусские грации завоевали сразу 8 медалей на международном турнире по художественной гимнастике LA Lights в Лос-Анджелесе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В комплекте три золотые, две серебряные и три бронзовые награды.