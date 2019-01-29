Азаренко вышла в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге и сыграет со второй ракеткой мира Петрой Квитовой

Новости Беларуси. Виктория Азаренко удачно стартовала на турнире категории «Премьер» в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче первого круга женского одиночного разряда белоруска в тяжелейшем матче переиграла россиянку Маргариту Гаспарян – 6:4, 6:1. Матч продолжался один час и тридцать одну минуту. В следующем раунде Азаренко встретится с финалисткой Australian Open и второй ракеткой мира – Петрой Квитовой из Чехии.

Сегодня также на корт выходила и Вера Лапко. Она в паре с россиянкой Вероникой Кудерметовой обыграли американско-словенский тандэм Ракель Атаво – Катарина Среботник 7:6, 7:6.