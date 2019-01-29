«Неман» обыграл «Гомель» в экстралиге

В Минске к молодежной сборной пожаловал жлобинский «Металлург». Глядя на положение в турнирной таблице, фаворитами в этом мате являлись «волки», которые набрали хороший ход в последних играх. Весь первый период они находились в зоне защиты U-20, но так и не смогли забросить.

Счет был открыт только во втором отрезке игры: на 27-ой минуте «Металлургу» прилетело от Павла Воронова. «Сталевары» отыгрались только в дебюте третьего периода. Кирилл Никулин восстановил паритет. Но через три минуты Павел Воронов вновь вывел молодежку вперед. Но гостям удалось снова сравнять счет. Андрей Феклистов сделал счет 2:2. Но более мастеровитые гости все же дожали хозяев. За две минуты до окончания третьего периода жлобинчане забрасывают победную шайбу. Победа «Металлурга» 3:2.

Во втором матче элитного дивизиона гродненский «Неман» второй раз за два дня нанес поражение «Гомелю». Автором победной шайбы стал Артур Савинов.