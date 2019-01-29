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Открытый Чемпионат Беларуси по легкой атлетике в Могилёве. Итоги первого соревновательного дня

29 января 2019 20:36
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Новости Беларуси. В Могилеве стартовал Открытый Чемпионат Беларуси по легкой атлетике в помещениях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Открытый Чемпионат Беларуси по легкой атлетике в Могилёве. Итоги первого соревновательного дня -1

Попытать спортивное счастье, кроме белорусских атлетов постараются и гости из Израиля, Польши и Украины. Для наших спортсменов отечественный старт – это отбор на Чемпионат Европы в помещении, который пройдет в шотландском Глазго с 1 по 3 марта этого года.

Открытый Чемпионат Беларуси по легкой атлетике в Могилёве. Итоги первого соревновательного дня -3

Чтобы отправиться на континентальный форум, атлетам необходимо не только побеждать, но и выполнять квалификационные нормативы. В беге на 60 метров с барьерами, Эльвира Герман повторила свое личное достижения, показав результат 8 секунд, спортсменка смогла пройти дистанцию на 10 сотых лучше норматива. А от рекорда на этой дистанции установленного Алиной Талай, Эльвиру отделяют пока 15 тысячных.

Открытый Чемпионат Беларуси по легкой атлетике в Могилёве. Итоги первого соревновательного дня -6

В первый соревновательный день спортсмены разыграли 19 комплектов наград. В стартовый день был зафиксирован юниорский рекорд. Толкатель ядра Олег Томашевич отправил снаряд на 19 метров и 73 сантиметра. Этот результат позволил юному спортсмену стать Чемпионом Беларуси среди взрослых.

Открытый Чемпионат Беларуси по легкой атлетике в Могилёве. Итоги первого соревновательного дня -9

30 января второй соревновательный день, где титулы и награды будут разыграны в 13-и дисциплинах.

Открытый Чемпионат Беларуси по легкой атлетике в Могилёве. Итоги первого соревновательного дня -12

# Легкая атлетика # Фотофакт

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