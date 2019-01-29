Открытый Чемпионат Беларуси по легкой атлетике в Могилёве. Итоги первого соревновательного дня

Новости Беларуси. В Могилеве стартовал Открытый Чемпионат Беларуси по легкой атлетике в помещениях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Попытать спортивное счастье, кроме белорусских атлетов постараются и гости из Израиля, Польши и Украины. Для наших спортсменов отечественный старт – это отбор на Чемпионат Европы в помещении, который пройдет в шотландском Глазго с 1 по 3 марта этого года.

Чтобы отправиться на континентальный форум, атлетам необходимо не только побеждать, но и выполнять квалификационные нормативы. В беге на 60 метров с барьерами, Эльвира Герман повторила свое личное достижения, показав результат 8 секунд, спортсменка смогла пройти дистанцию на 10 сотых лучше норматива. А от рекорда на этой дистанции установленного Алиной Талай, Эльвиру отделяют пока 15 тысячных.

В первый соревновательный день спортсмены разыграли 19 комплектов наград. В стартовый день был зафиксирован юниорский рекорд. Толкатель ядра Олег Томашевич отправил снаряд на 19 метров и 73 сантиметра. Этот результат позволил юному спортсмену стать Чемпионом Беларуси среди взрослых.