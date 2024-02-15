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Виктория Азаренко одолела Елену Остапенко и вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

15 февраля 2024 12:14
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Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира категории тысяча в Дохе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко одолела Елену Остапенко и вышла в четвертьфинал турнира в Дохе-1

Соперницей белоруски, занимающей 31-е место мирового топа, стала 11-я ракетка мира Елена Остапенко из Латвии, которую наша теннисистка обыграла с уверенным счетом – 6:0, 6:3. Теперь счет в личных противостояниях стал 5:0 в пользу Виктории. Интересный факт, в 2024 году у Остапенко 14 побед и всего три поражения. Все они от Азаренко. Далее белоруска сыграет с лидером планетарного рейтинга – Игой Швентек из Польши.

# Теннис # Виктория Азаренко

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