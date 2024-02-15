Виктория Азаренко одолела Елену Остапенко и вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

Соперницей белоруски, занимающей 31-е место мирового топа, стала 11-я ракетка мира Елена Остапенко из Латвии, которую наша теннисистка обыграла с уверенным счетом – 6:0, 6:3. Теперь счет в личных противостояниях стал 5:0 в пользу Виктории. Интересный факт, в 2024 году у Остапенко 14 побед и всего три поражения. Все они от Азаренко. Далее белоруска сыграет с лидером планетарного рейтинга – Игой Швентек из Польши.