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Солигорский «Шахтёр» вновь победил в матче российской Суперлиги

14 февраля 2024 20:07
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Вторую победу кряду в российской Суперлиге одержал солигорский «Шахтер». «Горняки» нанесли поражение «Газпром-Югре» из Сургута, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Солигорский «Шахтёр» вновь победил в матче российской Суперлиги-1

Хозяева взяли с места в карьер и оставили за собой первый сет с запасом – 25:18. Казалось, что подопечным Виктора Бекши будет крайне сложно выровнять ситуацию. Однако уже в следующем отрезке солировали наши парни. Две партии они взяли с одинаковым счетом – 25:20. А затем борьба и вовсе улетучилась. «Шахтер» побеждает с неприличной разницей 25:12 и увозит три очка. Таким образом, «калийщики» сократили отставание от седьмой позиции до скромного одного балла. В зоне плей-офф белорусы с большим запасом.

# Волейбол

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