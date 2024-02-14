Солигорский «Шахтёр» вновь победил в матче российской Суперлиги

Хозяева взяли с места в карьер и оставили за собой первый сет с запасом – 25:18. Казалось, что подопечным Виктора Бекши будет крайне сложно выровнять ситуацию. Однако уже в следующем отрезке солировали наши парни. Две партии они взяли с одинаковым счетом – 25:20. А затем борьба и вовсе улетучилась. «Шахтер» побеждает с неприличной разницей 25:12 и увозит три очка. Таким образом, «калийщики» сократили отставание от седьмой позиции до скромного одного балла. В зоне плей-офф белорусы с большим запасом.