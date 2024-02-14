Тяжёлая атлетика. Алина Щепанова не смогла побороться за медали на ЧЕ

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике пока у нас без медалей. На помост выходила Алина Щепанова. Подобраться к пьедесталу не получилось, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша спортсменка результативно использовала только две попытки из шести. В каждом упражнении был рассчитан один вес. Увы, заявленные килограммы оказались довольно скромными. Соревнования продолжаются. Но уже понятно, что выше 6-го места Щепановой не подняться.