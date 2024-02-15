Абубакар Хаслаханов стал бронзовым призёром на чемпионате Европы

Абубакар Хаслаханов завоевал бронзовую награду на чемпионате Европы, который проходит в Бухаресте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В медальном поединке категории до 97 килограмм наш спортсмен встречался с представителем Турции Бейтулом Каисдагом. Белорус подтвердил статус фаворита и в красивом стиле досрочно победил со счетом 8:0.

Абубакар Хаслаханов, бронзовый призер чемпионата Европы:

Это первая взрослая медаль. Она для меня очень важна. Это большой старт для меня. Я очень рад, что так получилось. Хоть я и стремился к большему, но, я думаю, это только маленький шаг на пути к большому успеху. Поэтому я продолжу работать.