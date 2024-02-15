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Абубакар Хаслаханов стал бронзовым призёром на чемпионате Европы

15 февраля 2024 12:12
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Абубакар Хаслаханов завоевал бронзовую награду на чемпионате Европы, который проходит в Бухаресте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В медальном поединке категории до 97 килограмм наш спортсмен встречался с представителем Турции Бейтулом Каисдагом. Белорус подтвердил статус фаворита и в красивом стиле досрочно победил со счетом 8:0.

Абубакар Хаслаханов стал бронзовым призёром на чемпионате Европы-1

Абубакар Хаслаханов, бронзовый призер чемпионата Европы:
Это первая взрослая медаль. Она для меня очень важна. Это большой старт для меня. Я очень рад, что так получилось. Хоть я и стремился к большему, но, я думаю, это только маленький шаг на пути к большому успеху. Поэтому я продолжу работать.

Абубакар Хаслаханов стал бронзовым призёром на чемпионате Европы-4

15 февраля на континентальном форуме предварительные поединки в женской борьбе проведут пятеро белорусских спортсменок. А в вечерней программе бронзу оспорит наша Алеся Гетманова.

# Борьба # Абубакар Хаслаханов

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