Виктория Азаренко одолела Ангелину Калинину в теннисном турнире в Майами

Виктория Азаренко с победы начала выступление на крупном теннисном турнире в Майами. Белоруска не оставила шансов 55-й ракетке мира Ангелине Калининой из Украины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч длился чуть больше часа. Преимущество нашей теннисистки было бесспорным. Азаренко выполнила четыре подачи навылет и не допустила ни одной двойной ошибки. Итоговый счет – 6:3, 6:1. Во втором круге соперницей белоруски станет 14-я ракетка мира, Каролина Мухова из Чехии. Напомним, Виктория Азаренко выигрывала турнир в Майами трижды: в 2009-м, 2011-м и 2016-м годах. Первая ракетка мира Арина Соболенко стартует со второго раунда. Соперницей белоруски станет Виктория Томова из Болгарии.