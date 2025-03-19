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Хоккеисты «Динамо-Шинника» проиграли в финальном матче МХЛ

19 марта 2025 21:08
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Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» потерпели поражение в финальном матче регулярного чемпионата МХЛ. Наши парни встречались с главным конкурентом за лидерство в дивизионе московской «Красной Армией», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок носил принципиальное значение, ведь на кону была путевка в Золотой дивизион лиги. Обе команды подошли к заключительному противостоянию регулярки с равным количеством очков – по 80. А потому победа гарантировала бы белорусскому клубу повышение. Однако не получилось. 

О своих амбициях на успех гости громко заявили уже в первом периоде. Они дважды поразили ворота бобруйчан. Несмотря на все усилия подопечных Андрея Михалева вернуться в игру, переломить ход дуэли в свою пользу не получилось. Виктория осталась за соперником, 1-5.

# Хоккей

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