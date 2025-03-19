Белорус Денис Лазавик обыграл Магнуса Карлсена в турнире по блицу

Высокий класс продолжает показывать Денис Лазавик. Белорусский гроссмейстер успешно выступил на блиц-турнире «Титульный вторник», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это онлайн-соревнования, в которых принимают участие сильнейшие шахматисты мира. В «Раннем вторнике» отечественный интеллектуал в 11 партиях набрал 9,5 очков и занял второе место. А в «позднем» такое же количество баллов принесли ему победу. В последнем туре был повержен многократный чемпион мира по классическим шахматам, рапиду и блицу Магнус Карлсен.