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Белорус Денис Лазавик обыграл Магнуса Карлсена в турнире по блицу

19 марта 2025 20:10
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Высокий класс продолжает показывать Денис Лазавик. Белорусский гроссмейстер успешно выступил на блиц-турнире «Титульный вторник», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это онлайн-соревнования, в которых принимают участие сильнейшие шахматисты мира. В «Раннем вторнике» отечественный интеллектуал в 11 партиях набрал 9,5 очков и занял второе место. А в «позднем» такое же количество баллов принесли ему победу. В последнем туре был повержен многократный чемпион мира по классическим шахматам, рапиду и блицу Магнус Карлсен.

# Шахматы

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