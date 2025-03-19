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Личный чемпионат Беларуси по настольному теннису стартовал в Минске

19 марта 2025 20:17
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В Минске стартовал личный чемпионат Беларуси по настольному теннису, в котором принимают участия около 140 спортсменов со всей страны, включая и сильнейших мастеров малой ракетки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Личный чемпионат Беларуси по настольному теннису стартовал в Минске-2

Награды оспорят в личном, парном и смешанном разрядах. По итогам квалификации 16 лучших завоевали право выступить в основной части турнира. Там их ожидают еще 16 спортсменов, прошедшие по национальному рейтингу. Награды личного первенства оспорят 32 женщины и столько же мужчин.

Личный чемпионат Беларуси по настольному теннису стартовал в Минске-4

Ростислав Жадько, старший тренер национальной команды Беларуси по настольному теннису:
Здесь идет уже отбор и в национальную команду, и идет в юниорскую, плюс на предстоящие старты, такие как первенство Европы. Здесь должны все показать свой лучший результат. Мы дали возможность уже не первый год играть всем желающим. Многих спортсменов мы видим и на других республиканских соревнованиях. Чем длиннее матч, тем он более напряженный.

Белорусские теннисисты в этом году получили право выступать на международных турнирах, и главными стартами сезона станут III Игры стран СНГ, которые пройдут в сентябре в Баку, а также первенство Европы до 19 и до 15 лет. Наши ребята имеют хорошую соревновательную базу благодаря российским стартам. За тур до завершения командного чемпионата российской лиги белорусы располагаются на второй позиции. 

Личный чемпионат Беларуси по настольному теннису стартовал в Минске-6

Александра Сипач, старший тренер национальной команды Беларуси по настольному теннису:
Спортсмены все потеряли свой европейский рейтинг, и при участии в любых международных стартах мы идем с самого низа и попадаем сразу на все самое сложное. Тем не менее мы конкурентоспособны и благодаря тому, что честно сотрудничаем с Российской Федерацией и играем много турниров с ними совместно, смогли удержать уровень.

Победители во всех трех разрядах определятся в субботу, именно в этот день пройдут финальные поединки.



 

# Настольный теннис

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