Личный чемпионат Беларуси по настольному теннису стартовал в Минске

В Минске стартовал личный чемпионат Беларуси по настольному теннису, в котором принимают участия около 140 спортсменов со всей страны, включая и сильнейших мастеров малой ракетки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Минске стартовал личный чемпионат Беларуси по настольному теннису, в котором принимают участия около 140 спортсменов со всей страны, включая и сильнейших мастеров малой ракетки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Награды оспорят в личном, парном и смешанном разрядах. По итогам квалификации 16 лучших завоевали право выступить в основной части турнира. Там их ожидают еще 16 спортсменов, прошедшие по национальному рейтингу. Награды личного первенства оспорят 32 женщины и столько же мужчин.
Ростислав Жадько, старший тренер национальной команды Беларуси по настольному теннису:
Здесь идет уже отбор и в национальную команду, и идет в юниорскую, плюс на предстоящие старты, такие как первенство Европы. Здесь должны все показать свой лучший результат. Мы дали возможность уже не первый год играть всем желающим. Многих спортсменов мы видим и на других республиканских соревнованиях. Чем длиннее матч, тем он более напряженный.
Белорусские теннисисты в этом году получили право выступать на международных турнирах, и главными стартами сезона станут III Игры стран СНГ, которые пройдут в сентябре в Баку, а также первенство Европы до 19 и до 15 лет. Наши ребята имеют хорошую соревновательную базу благодаря российским стартам. За тур до завершения командного чемпионата российской лиги белорусы располагаются на второй позиции.
Александра Сипач, старший тренер национальной команды Беларуси по настольному теннису:
Спортсмены все потеряли свой европейский рейтинг, и при участии в любых международных стартах мы идем с самого низа и попадаем сразу на все самое сложное. Тем не менее мы конкурентоспособны и благодаря тому, что честно сотрудничаем с Российской Федерацией и играем много турниров с ними совместно, смогли удержать уровень.
Победители во всех трех разрядах определятся в субботу, именно в этот день пройдут финальные поединки.