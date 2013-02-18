Виктория Азаренко, обыграв Серену Уильямс, уступила американке звание первой ракетки мира

Новости Беларуси. «Горячие» спортивные новости пришли из Катара, где завершился престижный женский теннисный турнир. Финальная встреча Азаренко Уильямс продолжалась почти 2,5 часа. Первый сет Виктория выиграла на тай-брейке – 7:6, во втором уступила – 2:6. А третья партия прошла под диктовку белоруски – 6:3.

Повышенный интерес болельщиков к этой игре в Дохе понятен – Виктория Азаренко уступала первое место в мировом рейтинге американке Серене Уильямс. Две первые ракетки планеты – уходящая и приходящая – встретились в решающем матче за титул и уже в очном противостоянии определили, кто из них сильнейшая.

Серена Уильямс, теннисистка (США):

Я слишком часто ошибалась.

Я боролась в каждом матче и рада, что смогла с такой игрой дойти до финала. Но с игроками уровня Азаренко нельзя показывать такой уровень. Мне надо было прибавить, но сегодня это не удалось. Я сыграла на двойку по десятибалльной шкале.

Виктория Азаренко, победитель теннисного турнира «Qatar Open»:

Защитить свой титул невероятно. Тут был очень сильный состав, и я несказанно рада, что в конечном счете именно я держу в руках чемпионский трофей.

С 7 лет Виктория отрабатывала свои коронные форхенды. Теперь на ее счету много громких побед. Лучшей белорусской теннисистке три года назад Александр Лукашенко вручил удостоверение заслуженного мастера спорта. В ответ Виктория Азаренко подарила президенту ракетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И 18 февраля, несмотря на то, что президент находится в рабочей поездке в Российской Федерации, где проводит также краткосрочный отдых, глава государства незамедлительно поздравил Викторию Азаренко с блестящей победой. Ведь такие триумфы – это не только высокие достижения для самих чемпионов, это – имидж и гордость страны.