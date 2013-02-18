Двукратная чемпионака мира по биатлону Дарья Домрачева вернулась на родину

Новости Беларуси. Ночью 18 февраля в Национальном аэропорту встречали чемпионку мира по биатлону Дарью Домрачеву. «Золото» на планетарном первенстве в чешском Нове-Место Дарья выиграла в гонке с массовым стартом.

Несмотря на позднее время, в Национальном аэропорту встречать Дарью Домрачеву собрались болельщики, руководители национальной федерации и журналисты.

Болельщик:

Мы очень долго болели, смотрели биатлон, смотрели как она выигрывала. И спасибо ей можем за это сказать.

Этот турнир для сборной по биатлону был одним из самых сложных. И когда казалось, что шансов на победу не осталось, Дарья Домрачева дала настоящий мастер-класс. В гонке с массовым стартом, в которой приняли участие 30 лучших биатлонисток мира, белоруске не было равных. Продемонстрировала преимущество по скорости. Это помогло ей победить четырехкратного триумфатора турнира Туру Бергер, которая также промахнулась дважды.

О прибытии рейса в Минск уже объявили. И вот она – Дарья Домрачева. Видно: устала. Но это, признается спортсменка, того стоит. Победу она посвящает своей стране и истинным болельщикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дарья Домрачева, двукратная чемпионка мира по биатлону:

Этот чемпионат мира намного сложнее мне дался. Все предыдущие гонки, которые складывались не так удачно, как сегодняшняя, ничего не отличалось, мое состояние в них, но присутствовала какая-то доля невезения, с которым я сегодня справилась.

И 18 февраля, несмотря на то, что президент находится в рабочей поездке в Российской Федерации, где проводит также краткосрочный отдых, глава государства незамедлительно поздравил Дарья Домрачеву с блестящей победой. Ведь такие триумфы – это не только высокие достижения для самих чемпионов, это – имидж и гордость страны.