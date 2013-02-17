Почему громкие победы белорусского хоккея остались в истории и когда ждать новых триумфов

Новости Беларуси. Главная спортивная новость прошлой недели – Беларусь не сыграет в хоккей на Олимпиаде. Еще 10 лет назад мы и подумать не могли, что вот так, на равных, будем играть с командами уровня Дании, Словении и проигрывать. Страсти по потерянным местам в мировой элите до сих пор не утихли. Не только среди болельщиков. Особенно в рядах журналистов.

Владимир Бережков, главный редактор газеты «Прессбол»:

Дело, мне кажется, в мотивации. То есть словенцы были больше мотивированы. Словенские игроки не так высоко котируются и играют не в тех чемпионатах, в которых играют наши хоккеисты. Для них было делом чести и делом высокой внутренней мотивации выйти и доказать, что они чего-то стоят.

По мнению главного редактора спортивной газеты, ничего неожиданного не произошло. «Пролет» мимо Олимпиады закономерен. Если в двух словах, из-за денег. Функционеры, мотивация, состав, условия – все это тоже важно, но вторично.

Владимир Бережков, главный редактор газеты «Прессбол»:

Белорусский хоккей перекормлен. Я бы даже назвал его в некоторой степени «наркоманом». То есть господдержка была настолько объемная, обильная и щедрая, настолько не по рецепту врача ей пользовались, что сегодня очень трудно привести пациента в нормальное состояние.

Становится ли от этого легче нам, болельщикам? Не очень. Несколько десятков лет назад знаменитый комментатор Николай Озеров четко обозначил какой хоккей нам не нужен. Теперь в отдельно взятой Беларуси, где спорт № 1 – немного больше, чем спорт – пытаются понять, какой нужен? Причем путем скандалов, интриг и расследований. Которые уже давно приелись и напоминают историю с пауками в банке.

Отзывы на Интернет-форумах:

Оказывается, перед отъездом на олимпийскую квалификацию в Войенс сборная Беларуси ребром ставила вопрос о премиальных: полмиллиона долларов «на круг» за попадание в Сочи.

Для всех хоккеистов, прибывших в расположение национальной сборной и принявших участие в Олимпийской квалификации, выступление за свою страну было делом чести, а не денег.

И, действительно, не очень хочется верится в то, что родители тысяч будущих спортсменов ведут своих детей в хоккейные школы из-за будущих дивидендов. При этом самостоятельно выкладывая крупные суммы на амуницию. Во-первых, ради того, чтобы приучить ребенка к здоровому образу жизни. Дорасти до профессионального уровня суждено далеко не каждому.

Всеволод Смольский, хоккеист ХК «Динамо-Минск-96»:

Сейчас уже форма легче стала. Когда начинали, были коньки, как чугунные утюги. Форма тяжелая была, сейчас уже легкую делают.

Всеволод играет в хоккей уже 12 лет. Начинал в «Юности», потом перешел в «Динамо». Постепенно для него спорт из разряда хобби перерос в профессию.

За это время хоккей в Беларуси успел кардинально измениться. Времена, когда национальная сборная на Олимпийских играх творила историю, так и остались в золотой коллекции архивов.

Всеволод Смольский, хоккеист ХК «Динамо-Минск-96»:

Жалко, что на Олимпийские игры не попали, словенцам проиграли. Хочется, чтобы с первых мест выходили в плей-офф, а не еле-еле входили в него.

Последняя надежда на то, что хоккейный сезон для Беларуси закончится не так уж плохо, связана с выступлением флагмана нашего хоккея – минского «Динамо». Столичные «Зубры» на этой неделе играют решающие матчи за выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Билеты на эти противостояния были раскуплены месяц назад. На поединке с одним из лидеров восточной конференции (казанским «Ак Барсом») ожидаемый аншлаг. Шикарная поддержка, и первая шайба «Динамо» заставили верить в лучшее. Ничейный счет после двух третей матча вселил надежду даже в спортивных журналистов.

Иван Грунтов, редактор спортивного Интернет-портала:

Смяли соперника, очень большое давление было. По первым минутам было видно, что гости просто не готовы к такой игре «Динамо». Логично наши забросили шайбу, потом опять же немного нелогично пропустили.

В итоге именитые соперники, двукратные обладатели Кубка Гагарина, смогли не только сравнять счет, но и выйти вперед. На последних минутах матча преимущество гостей выросло до двух шайб, но минчане не сдавались и Александр Кулаков смог одну отыграть. На большее времени динамовцам просто не хватило.

Збынек Иргл, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Жалко сегодняшнюю игру. Потому что если бы сегодня набрали какие-то очки, все было бы в наших руках, но теперь нам надо побеждать и смотреть, как другие наши соперники будут играть.

Эти ребята игру на «Минск-Арене» пропустили из-за тренировки. Свои зрители у них тоже есть. Не так много, конечно, но вполне возможно, что это и есть та самая смена, из которой скоро вырастет новое поколение звезд белорусского хоккея.

Вячеслав Морщенок:

У меня двойняшки. Один заболел, вот мы с одним сегодня пришли. Старший брат у них в хоккей играет, вот они насмотрелись и тоже захотели. Так вот я их тоже привел в хоккей.

Вячеслав – сам бывший спортсмен и как раз из тех родителей, которые на олимпийские и прочие вершины не замахивается. Мол, для детей главное – здоровье. Но истину, как известно, надо узнавать не у взрослых.

Ребенок:

О чем мечтаю? Чего хочу достичь в хоккее? Победы!