Дарья Домрачева стала чемпионкой мира по биатлону в гонке с массовым стартом

Новости Чехии. В заключительный день чемпионата мира по биатлону в чешском Нове-Место золотую медаль в гонке с массовым стартом завоевала белоруска Дарья Домрачева.

С победой лидера белорусской сборной поздравил президент Александр Лукашенко.

Дистанцию с четырьмя огневыми рубежами Дарья Домрачева прошла блестяще. Награды наши болельщики ждали с нетерпением – 11 дней длилось планетарное первенство и ни разу белорусские биатлонисты не претендовали на пьедестал. Однако финиш турнира получился «золотым».

Дарья Домрачева второй год подряд стала чемпионкой мира – в 2012 в Рупольдинге она выиграла гонку преследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.