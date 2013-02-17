Прямой эфир

Дарья Домрачева стала чемпионкой мира по биатлону в гонке с массовым стартом

17 февраля 2013 12:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Чехии. В заключительный день чемпионата мира по биатлону в чешском Нове-Место золотую медаль в гонке с массовым стартом завоевала белоруска Дарья Домрачева.

С победой лидера белорусской сборной поздравил президент Александр Лукашенко.

Дистанцию с четырьмя огневыми рубежами Дарья Домрачева прошла блестяще. Награды наши болельщики ждали с нетерпением – 11 дней длилось планетарное первенство и ни разу белорусские биатлонисты не претендовали на пьедестал. Однако финиш турнира получился «золотым».

Дарья Домрачева второй год подряд стала чемпионкой мира – в 2012 в Рупольдинге она выиграла гонку преследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Чемпионат мира по биатлону # Дарья Домрачева

Другие новости рубрики

Все новости
20 февраля в Минске стартует Чемпионат мира по велоспорту на треке
15 февраля 2013 15:00

20 февраля в Минске стартует Чемпионат мира по велоспорту на треке

Можно ли в Беларуси заниматься роупджампингом законно?
14 февраля 2013 18:46

Можно ли в Беларуси заниматься роупджампингом законно?

Чемпионат Европы по боксу пройдет в Беларуси
14 февраля 2013 14:22

Чемпионат Европы по боксу пройдет в Беларуси