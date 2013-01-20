Виктория Азаренко о новом бойфренде, 37-летнем музыканте Редфу: «Он – любовь всей моей жизни»

Новости Беларуси. На неделе первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко призналась, что влюблена. Её избранником стал известный музыкант, известный, прежде всего, своим хитом Sexy and I Know It.

Виктория Азаренко, белорусская теннисистка:

Я влюблена, и неважно, как люди относятся к моему выбору. Я встречаюсь с кем-то особенным, я бы сказала, он номер один. Он уникальный парень, и мы принадлежим к двум разным мирам. Я могу гарантировать, что он действительно особенный человек, он – любовь всей моей жизни. Я не люблю хвастаться своей личной жизнью, но я рада, что он рядом со мной.

Еще в сентябре в Нью-Йорке, во время Открытого чемпионата США, Азаренко провела совместную пресс-конференцию с Редфу. Тогда Виктория пояснила: Он большой фанат тенниса, я большой фанат музыки. Вот мы и пришли вместе.

Редфу, сообщение в Twitter:

Я самый счастливый. Я встречаюсь с человеком номер один на земле.

Напомним, Виктория Азаренко встречалась с Сергеем Бубка, сыном известного советского прыгуна с шестом. Незадолго до расставания Бубка-младший выпал в Париже из окна третьего этажа. Бубка после вечеринки вернулся в квартиру одного из друзей, где оказался запертым в ванной. Сергей попытался перелезть в соседнюю комнату через окно, но не удержал равновесие и упал. В полиции установили, что друзья в шутку заперли молодого человека в ванной.

В одном интервью Бубка-младший признавался: его немного смущает, что любимая девушка играет в теннис лучше, однако Сергей благодарен Вике за советы и поддержку.

Сергей Бубка, украинский теннисист:

В этом есть и плюс. Она мне подсказывает, как сделать мой теннис лучше. Все-таки она достигла многого и привыкла играть большие турниры и важные матчи. Вика всегда делится со мной своими мыслями о теннисе и помогает мне достигать хороших результатов.

Теннисист мечтает достичь больших высот в теннисе, выиграв один из турниров «Большого шлема». Но теперь уже без Вики...