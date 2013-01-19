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Мужская сборная Беларуси по гандболу вышла в плей-офф чемпионата мира

19 января 2013 16:30
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Новости Испании. Мужская сборная Беларуси по гандболу вышла в плей-офф чемпионата мира. В заключительном матче группового этапа подопечные Юрия Шевцова нанесли разгромное поражение представителям Саудовской Аравии – 33:15. Исход противостояния был ясен уже после стартового отрезка. К перерыву преимущество наших соотечественников составляло 13 мячей – 18:5.

После антракта белорусы рук не опустили и добились еще более убедительной разницы плюс 18. Это, кстати, практически рекорд нынешнего мирового форума.

Героем поединка стал Шилович, на счету которого 6 взятий ворот. Порадовал и Черепенько, поймавший кураж в воротах. Пробить его у аравийцев получалось или с 7-миметровых, или же в быстрых отрывах.

В 1/8 соперником белорусов будут или испанцы, или хорваты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Гандбол

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