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3-летний малыш выпал из окна третьего этажа в Минске

10 августа 2022 14:37
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Новости Беларуси. В Минске 3-летний малыш выпал из окна третьего этажа. Предварительно установлено, что ребенок находился дома со своей мамой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

3-летний малыш выпал из окна третьего этажа в Минске-1

Она мыла руки после прогулки. Поэтому на пару секунд малыш остался без присмотра. Мальчик залез на диван, затем подоконник, оперся о москитную сетку и случилось несчастье – он выпал из окна. С травмами ребенок доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка.  

# Падение с высоты # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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