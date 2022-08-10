3-летний малыш выпал из окна третьего этажа в Минске

Новости Беларуси. В Минске 3-летний малыш выпал из окна третьего этажа. Предварительно установлено, что ребенок находился дома со своей мамой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Она мыла руки после прогулки. Поэтому на пару секунд малыш остался без присмотра. Мальчик залез на диван, затем подоконник, оперся о москитную сетку и случилось несчастье – он выпал из окна. С травмами ребенок доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка.