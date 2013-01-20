Дмитрий Дащинский завоевал «серебро» на этапе Кубка мира по фристайлу в Лэйк-Плэсиде

Новости США. Четвертый этап Кубка мира по фристайлу принес вторую медаль сезона белорусскому летающему лыжнику Дмитрию Дащинскому. Неделю назад он выиграл «золото» в канадском Вальсенкоме.

А минувшей ночью в американском Лэйк-Плэсиде Дащинский завеовал «серебро». В суперфинале этапа белорус уступил только лидеру общего зачета Кубка мира в лыжной акробатике Ться Тёнь Яну из Китая.

В число 12 финалистов в Лэйк-Плэсиде попали еще два белоруса. Денис Осипов занял 10 место. Алесей Гришин, недавно возобновивший выступления после травмы спины, показал пятый результат, сообщили в программе «СТВ-Спорт».