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Дмитрий Дащинский завоевал «серебро» на этапе Кубка мира по фристайлу в Лэйк-Плэсиде

20 января 2013 13:32
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Новости США. Четвертый этап Кубка мира по фристайлу принес вторую медаль сезона белорусскому летающему лыжнику Дмитрию Дащинскому. Неделю назад он выиграл «золото» в канадском Вальсенкоме.

А минувшей ночью в американском Лэйк-Плэсиде Дащинский завеовал «серебро». В суперфинале этапа белорус уступил только лидеру общего зачета Кубка мира в лыжной акробатике Ться Тёнь Яну из Китая.

В число 12 финалистов в Лэйк-Плэсиде попали еще два белоруса. Денис Осипов занял 10 место. Алесей Гришин, недавно возобновивший выступления после травмы спины, показал пятый результат, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Кубок мира по фристайлу # Дмитрий Дащинский

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