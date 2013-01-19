На Крещение Гродно превратился в одну большую спортивную площадку

Новости Беларуси. Гродно 19 января превратился в одну большую спортивную площадку. Во всех микрорайонах города организовали забеги лыжников-любителей и другие зимние соревнования. А в городском урочище «Пышки» для горожан подготовили развлекательную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой. Конкурсы, эстафеты и соревнования. Зимние гулянья прошли в преддверии Всемирного дня снега.

По крещенскому морозу гродненцы «ударили» массовым лыжным забегом. Специально для сегодняшних соревнований в городском парке проложили лыжню. Проверить свои силы могли все желающие. Были и школьные коллективы, и просто горожане, увлекающиеся зимними видами спорта.

Жители Гродно:

Пришли просто с друзьями, решили поучаствовать. Трасса вообще нетяжелая, ждем результатов.

Хорошая трасса, два километра, небольшая. Хорошо проехал, доволен.

Учитель физкультуры Юрий Гурбач к активному отдыху привлек своих учеников. Приехали заранее, обкатали трассу, в итоге призовое место себе обеспечили.

Юрий Гурбач, учитель физкультуры гимназии № 6 Гродно:

Мы занимаемся много чем, но лыжи у нас в основе. В прошлом году мы выиграли среди 38 школ города Гродно. Выехали сюда на тренировку, отрабатываем ход. Трасса – виден лед, тяжело бежать, а в лесу нормально.

Несмотря на мороз, не менее активными были и болельщики. Поддержать своих друзей и знакомых они пришли семьями.

Эллина Брага:

Закаляем свой дух, бегаем, веселимся. Ведь так здорово на свежем воздухе проводить выходные дни. Айда все к нам.

Не остались без внимания и самые маленькие гродненцы, которые еще не умеют ходить на лыжах. Их на игровой площадке встречали уже знакомые персонажи: Дед Мороз, Снегурочка и клоуны. Конкурсы, викторины, спортивные игры никого не оставили равнодушными.

Дед Мороз:

Настроение хорошее, спорт, лыжня. С подарками поздравляем.

Снегурочка:

Поддерживаем хорошее настроение, так как сегодня праздник, лыжня. Маленькие дети не все умеют кататься на лыжах, но праздник для всех, и мы решили поддержать маленьких деток.

Галина Байда:

Я не знала, что праздник, честно говоря. Просто приехали с ребенком в лес покататься на санках. И как было приятно, только выйдя из машины, я увидела Деда Мороза и Снегурочку. Сразу настроение шикарное, понравилось.

Развлекательные спортивные программы прошли 19 января во всех микрорайонах Гродно. Где-то бегали на лыжах, где-то играли в хоккей, а где-то просто катались на санках. Подобный активный отдых для горожан планируют организовывать теперь каждые зимние выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.