Виктор Шершуков о юношеском ЧЕ по тяжёлой атлетике: «Задача – от трех до семи мировых рекордов»

Новости Беларуси. Кадеты и юноши готовятся к юношескому чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы впервые решили попробовать свои силы на таком первенстве. Тренерский штаб сборной рассчитывает, что турнир будет успешным для наших юных атлетов.

Некоторым из них нет и 17 лет, а другим и вовсе 15, однако запредельные веса для этих ребят не только норма, но и мечта всей жизни. Путь силачей они выбрали добровольно и сейчас медленно, но уверенно двигаются к своей мечте, имя которой – победа. Они – золотой запас нашей сборной.

Виктор Шершуков, главный тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике:

Посмотрим, на каком уровне в Европе находится наш дальний резерв. Шаренков Сергей – наша звездочка будущая. Задача – от трех до семи мировых рекордов.

На чемпионат Европы отправятся 16 парней. Восемь будут бороться в младшей возрастной группе – те, кому нет 15 лет, остальные U-17. Сергей Шаренков в Израиле представит Беларусь в весе до 89 килограммов.