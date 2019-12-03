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Минское «Динамо» проиграло ХК «Сочи» в матче КХЛ

03 декабря 2019 20:27
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Новости Беларуси. Неудачи продолжаются. Хоккейное минское «Динамо» терпит поражение от хоккейного клуба «Сочи» в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Зубрам» не удались стартовые мгновения матча. Уже к 8-й минуте был счет 0:2. В составе «леопардов» шайбами отметились Лугин и Александров.

Минское «Динамо» проиграло ХК «Сочи» в матче КХЛ-1

На этом неприятности для минчан не закончились. На 1-й минуте второго периода Стремвалл отправляет третью шайбу в ворота Энрота. А затем он же сумел реализовать буллит.

4:0 – в пользу «Сочи» уже к середине игры. Все, на что сподобились подопечные Вудкрофта – одну шайбу отыграть. Ее автором стал Дмитрий Знахаренко. «Динамо» уступает – 1:4. Теперь команду ждет домашняя серия матчей.

Минское «Динамо» проиграло ХК «Сочи» в матче КХЛ-4

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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