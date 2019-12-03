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«Цмоки-Минск» победили эстонский «Калев» в рамках лиги ВТБ

03 декабря 2019 09:00
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Новости Беларуси. Есть первая победа в нынешнем розыгрыше лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Мужская команда баскетбольных «Цмоков» добилась успеха в выездном противостоянии с эстонским «Калевом».

«Цмоки-Минск» победили эстонский «Калев» в рамках лиги ВТБ-1

Отрадно, что на этот раз не стала провальной четвертая четверть. «Цмоки» были сильнее – 84:79, правда по-прежнему занимают последнее место в лиге.

# Баскетбол # Фотофакт

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