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Теннис. Егор Герасимов на турнире ATP 250 сыграет против 48-й ракетки мира

18 сентября 2021 18:24
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Новости Беларуси. Опубликованы сетки международного теннисного турнира категории ATP 250, который начнется 20 сентября в Казахстане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Егор Герасимов на турнире ATP 250 сыграет против 48-й ракетки мира-1

Соперник Ильи Ивашко пока не определен. Однако известно, что это будет тот, кто пройдет квалификацию. А вот Егор Герасимов первого визави уже знает. Это будет более рейтинговый теннисист Бенуа Пер. Белорус занимает 90-е место в мире, а француз – 48-е. На данном старте он получил шестой номер посева.

# Теннис # Илья Ивашко # Егор Герасимов # Фотофакт

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