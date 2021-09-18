Теннис. Егор Герасимов на турнире ATP 250 сыграет против 48-й ракетки мира

Соперник Ильи Ивашко пока не определен. Однако известно, что это будет тот, кто пройдет квалификацию. А вот Егор Герасимов первого визави уже знает. Это будет более рейтинговый теннисист Бенуа Пер. Белорус занимает 90-е место в мире, а француз – 48-е. На данном старте он получил шестой номер посева.