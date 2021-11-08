Виктор Лукашенко поздравил белорусских боксёров с успешным выступлением на чемпионате мира

Новости Беларуси. Успехом обернулся для нас чемпионат мира по боксу, проходивший в Сербии. Белорусские спортсмены завоевали две медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Такого результата наши бойцы не достигали с 2003 года. Последним на пьедестал поднялся Алексей Алферов, занявший второе место в весовой категории до 80 килограммов. А ранее бронзовую медаль завоевал Евгений Кармильчик. С успешным выступлением боксеров поздравил глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко, отметивший, что такие достижения – несомненно, результат мастерства, упорства и кропотливой работы.