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Виктор Лукашенко поздравил белорусских боксёров с успешным выступлением на чемпионате мира

08 ноября 2021 14:54
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Новости Беларуси. Успехом обернулся для нас чемпионат мира по боксу, проходивший в Сербии. Белорусские спортсмены завоевали две медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Виктор Лукашенко поздравил белорусских боксёров с успешным выступлением на чемпионате мира-1

Такого результата наши бойцы не достигали с 2003 года. Последним на пьедестал поднялся Алексей Алферов, занявший второе место в весовой категории до 80 килограммов. А ранее бронзовую медаль завоевал Евгений Кармильчик. С успешным выступлением боксеров поздравил глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко, отметивший, что такие достижения – несомненно, результат мастерства, упорства и кропотливой работы.  

# Мировой бокс # Алексей Алферов # Евгений Кармильчик # Виктор Лукашенко # Фотофакт

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