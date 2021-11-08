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Саснович обыграла француженку Ферро в 1/16 финала теннисного турнира в Линце

08 ноября 2021 13:51
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Новости Беларуси. Белоруска Александра Саснович успешно стартовала на теннисном турнире категории WTA-250, проходящем в австрийском Линце, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Саснович обыграла француженку Ферро в 1/16 финала теннисного турнира в Линце-1

В 1/16 финала она в упорной борьбе оказалась сильнее спортсменки из Франции Фионы Ферро. Игра длилась три сета и завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:2. В следующем этапе соревнования Саснович встретится с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп, с которой они сразятся за выход в четвертьфинал турнира.  

Ранее стали известны обновленные рейтинги теннисисток. Арина Соболенко и Виктория Азаренко сохранили свои позиции – вторую и 27, соответственно. Александра Саснович стала 85. Ольга Говорцова расположилась на 135 строчке. А Юлия Готовко заняла в табеле о рангах рекордное для себя 189 место.  

# Теннис # Александра Саснович # Симона Халеп # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Ольга Говорцова # Юлия Готовко # Фотофакт

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