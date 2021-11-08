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«Цмокi-Мінск» прервал серию поражений в Единой лиге ВТБ. В овертайме баскетболисты обыграли «Калев»

08 ноября 2021 14:19
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Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Цмокi-Мінск» завоевал первую победу в рамках Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В овертайме они смогли одолеть эстонский «Калев» – 93:91.

«Цмокi-Мінск» прервал серию поражений в Единой лиге ВТБ. В овертайме баскетболисты обыграли «Калев»-1

Благодаря этому «драконы» сравняли счет личных встреч, сейчас у каждой дружины по семь викторий. Самым результативным игроком минчан стал Евгений Белянков, в послужном списке которого 24 очка, восемь подборов и одна передача.

«Цмокi-Мінск» прервал серию поражений в Единой лиге ВТБ. В овертайме баскетболисты обыграли «Калев»-4

Таким образом, подопечные Ростислава Вергуна смогли прервать серию из поражений, которая длилась на протяжении пяти матчей. В следующий раз в рамках этого турнира «Цмокi» сыграют 13 ноября. А 10 ноября сразятся против немецкого «Крайльсхайма» в Кубке ФИБА.

# Баскетбол # Евгений Белянков # Ростислав Вергун # Фотофакт

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