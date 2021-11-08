«Цмокi-Мінск» прервал серию поражений в Единой лиге ВТБ. В овертайме баскетболисты обыграли «Калев»

Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Цмокi-Мінск» завоевал первую победу в рамках Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В овертайме они смогли одолеть эстонский «Калев» – 93:91.

Благодаря этому «драконы» сравняли счет личных встреч, сейчас у каждой дружины по семь викторий. Самым результативным игроком минчан стал Евгений Белянков, в послужном списке которого 24 очка, восемь подборов и одна передача.