Шиманович завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию в Казани

Новости Беларуси. Завершился чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, соревнование проходило в Казани. В последний день белорусы смогли пополнить свою медальную копилку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Шиманович завоевал золото, проплыв дистанцию 50 метров брассом с результатом 25 секунд и 25 сотых. Это повторение мирового рекорда.

Ранее белорус стал чемпионом в этом же стиле, но на двухстах метрах, а в стометровке стал вторым. С высокими достижениями пловца поздравил президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко, отметив, что такой результат стал возможен, благодаря упорному труду и профессиональной работе тренеров.