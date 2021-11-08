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Шиманович завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию в Казани

08 ноября 2021 12:27
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Новости Беларуси. Завершился чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, соревнование проходило в Казани. В последний день белорусы смогли пополнить свою медальную копилку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Шиманович завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию в Казани-1

Илья Шиманович завоевал золото, проплыв дистанцию 50 метров брассом с результатом 25 секунд и 25 сотых. Это повторение мирового рекорда.  

Ранее белорус стал чемпионом в этом же стиле, но на двухстах метрах, а в стометровке стал вторым. С высокими достижениями пловца поздравил президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко, отметив, что такой результат стал возможен, благодаря упорному труду и профессиональной работе тренеров.  

# Плавание # Илья Шиманович # Фотофакт

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