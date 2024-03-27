Виктор Лукашенко об играх «Дети Приморья»: юные белорусские атлеты достигли больших высот

Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете 27 марта чествовали победителей и призеров I Зимних международных спортивных игр «Дети Приморья», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете 27 марта чествовали победителей и призеров I Зимних международных спортивных игр «Дети Приморья», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На престижных соревнованиях белорусы подтвердили высокий уровень, завоевав 13 медалей, 5 из них – золотые. На высшую ступень пьедестала поднимались наши хоккеисты, представители шорт-трека, лыжных гонок и дважды фигуристы. На торжественной церемонии в зале Олимпийской славы специальные награды и денежные сертификаты спортсменам и тренерам вручили президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.
Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:
Именно вы закладываете основы большого спорта, спорта высших достижений нашей страны. Вы уже прочувствовали вкус победы, поняли, что благодаря серьезной, кропотливой работе становитесь настоящими победителями, достигаете больших высот. И тяжело работая, вы видите свой результат.
I Зимние игры «Дети Приморья» проходили с 18 по 23 февраля. Награды оспаривали более тысячи юных спортсменов из Беларуси, России, Китая, КНДР и Узбекистана. Нашу страну представляли 28 атлетов в 6 видах спорта. На этих соревнованиях все страны могли выступать со своим гимном и под своим флагом.
Дмитрий Яворский, главный тренер сборной Беларуси по хоккею (U-16):
Я думаю, что любая победа важна, дает положительные эмоции, она заставляет и дает какой-то стимул ребятам двигаться вперед. Это понимание их, что все труды, которые они затрачивают, они затрачивают не зря и при правильном отношении к делу можно добиваться какого-то результата.
Александра Парфенова, победительница I Зимних спортивных игр «Дети Приморья»:
Очень хотели отобраться, чтобы показать высокий результат. Это очень хороший старт для молодых спортсменов. Это возможность поучаствовать на международных соревнованиях, с россиянами побороться и с другими странами. Для нас это очень важно, это огромный опыт.
«Дети Приморья» – хорошее начало карьеры для юных спортсменов, важная площадка для развития зимних видов спорта, общения, дружбы и обмена опытом. В будущем рассматривается расширение проекта, а именно перспектива проведения игр в несколько этапов в разных странах.