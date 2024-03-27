Виктор Лукашенко об играх «Дети Приморья»: юные белорусские атлеты достигли больших высот

На престижных соревнованиях белорусы подтвердили высокий уровень, завоевав 13 медалей, 5 из них – золотые. На высшую ступень пьедестала поднимались наши хоккеисты, представители шорт-трека, лыжных гонок и дважды фигуристы. На торжественной церемонии в зале Олимпийской славы специальные награды и денежные сертификаты спортсменам и тренерам вручили президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

Именно вы закладываете основы большого спорта, спорта высших достижений нашей страны. Вы уже прочувствовали вкус победы, поняли, что благодаря серьезной, кропотливой работе становитесь настоящими победителями, достигаете больших высот. И тяжело работая, вы видите свой результат.

I Зимние игры «Дети Приморья» проходили с 18 по 23 февраля. Награды оспаривали более тысячи юных спортсменов из Беларуси, России, Китая, КНДР и Узбекистана. Нашу страну представляли 28 атлетов в 6 видах спорта. На этих соревнованиях все страны могли выступать со своим гимном и под своим флагом.