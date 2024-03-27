Шарангович и Протас провели очередные матчи в НХЛ

Егор Шарангович и Алексей Протас провели очередные матчи в национальной хоккейной лиге. Белорусы результативными действиями не отметились, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Клуб «Калгари» уступил «Чикаго» – 1:3. Наш соотечественник провел на льду 15 минут 46 секунд и нанес два броска в створ. «Вашингтон» обыграл в овертайме главного конкурента в борьбе за плей-офф «Детроит» – 4:3. Айс-тайм Протаса составил без малого 15 минут. Форвард дважды угрожал неприятельским воротам и завершил встречу с показателем полезности 0.