Победителей и призеров зимних игр «Дети Приморья» чествовали в НОК

В Национальном олимпийском комитете чествовали победителей и призеров I зимних международных спортивных игр «Дети Приморья», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На престижных соревнованиях белорусы подтвердили высокий уровень, завоевав 13 медалей, пять из них – золотые. На высшую ступень пьедестала поднимались наши хоккеисты, представители шорт-трека, лыжных гонок и дважды фигуристы. На торжественной церемонии в Зале олимпийской славы специальные награды и денежные сертификаты спортсменам и тренерам вручили президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

Именно вы закладываете основы большого спорта, спорта высших достижений нашей страны. Вы уже прочувствовали вкус победы, поняли, что благодаря серьезной, кропотливой работе становитесь настоящими победителями, достигаете больших высот. И тяжело работая, вы видите свой результат.