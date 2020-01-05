Виктор Гончаров: «Я перед командой всегда ставлю цель выходить и побеждать»

Новости Беларуси. Белорусский клуб «Минчанка» продолжает выступление и в открытом чемпионате России, и в Кубке ЕКВ. В конце 2019 года горожанки завоевали первый трофей сезона, выиграв Кубок Беларуси. Что получается, а что нет – спросим у главного тренера «Минчанки» Виктора Гончарова. О победе в Кубке Беларуси: «Мы считаемся сильнейшей командой Беларуси, и проиграть нам было никак невозможно»

Кристина Момот, СТВ:

Победа в Кубке Беларуси дала положительных эмоций? Виктор Гончаров, главный тренер ВК «Минчанка»:

Естественно. Победа всегда дает положительные эмоции. Мы очень настраивались на этот Кубок. Естественно, мы считаемся сильнейшей командой Беларуси, и проиграть нам было никак невозможно. У девчонок был настрой запредельный. Виталий Гурков, СТВ:

Чего греха таить – на национальной арене «Минчанке» нет равных. Поэтому странный, но логичный вопрос: а нужно ли вашему клубу играть Кубок Беларуси и финальную стадию чемпионата? Виктор Гончаров:

Естественно, нужно. Ситуация в том, что мы не имеем права участвовать в различных европейских кубках, не участвуя в своем чемпионате. Поэтому мы должны участвовать в своем чемпионате, чтобы в дальнейшем заявляться в европейские кубки, будь то Лига чемпионов, Кубок Челлендж, Кубок ЕКВ. От этого зависит наш имидж. И мы идем дальше по европейским кубкам. «Наш чемпионат выравнялся. Есть 5 команд хорошего уровня»

Кристина Момот:

Существует такое мнение, что когда «Минчанка» уехала играть в российский чемпионат, то национальное первенство стало деградировать. Вы согласны с этим или нет? Виктор Гончаров:

Я если раньше где-то и произносил такие слова, то сейчас хочу сказать, что наш чемпионат выравнялся. Есть 5 команд хорошего уровня, которые борются между собой. И неизвестно, кто кого победит. Немножко там впереди «Брест» идет: у них и состав получше, и организация, думаю, получше. Это один из положительных моментов, на который я обратил внимание на Кубке, видя эти ведущие команды. Но общий уровень, можно сказать, технических приемов желает быть лучше. Не появилось игроков экстра-класса, которые могли бы дальше быть в сборной команде Республики Беларусь и играть на самом высоком уровне. И я этому даже удивлен. Уровень стал одинаковый, но повысился он? Не повысился. Хотелось бы, чтобы и тактическое мышление у команд и игроков было намного выше. Об игре с клубом из Боснии и Герцеговины: «Будем изучать их и будем настраиваться на борьбу» Виталий Гурков:

Давайте поговорим об еврокубках. Вам, хоть и с большим трудом, но удалось выйти в 1/8 финала Кубка ЕКВ. Зрителям напомним, что команды обменялись победами дома и в гостях, но в золотом сете сильнее были наши девушки. Сейчас вам играть с клубом из Боснии и Герцеговины. Что удалось узнать о сопернике? Какая стоит задача и может какие-то тактические моменты?

Виктор Гончаров:

Команду мы еще пока не изучили. Потому что они, так же, как и мы, не играют чемпионат Боснии. У них есть свои соревнования – MEVZA, где участвуют клубы Австрии, Венгрии, Словакии, Словении, Боснии и Хорватии. Естественно, мы нашли наших друзей, которые нам помогут прислать видео. Мы будем изучать их и будем настраиваться на борьбу. Я еще раз повторю, что это клуб, который, по крайней мере, мы должны проходить. И дальнейшее наше участие пойдет под каким-то другим напором и с другим настроением. «В ЕКВ, думаю, у нас больше шансов пробиться в 1/4 финала, даже в 1/2» Кристина Момот:

Я знаю, что вы максималист, но все-таки, что важнее – чемпионат России или Кубок ЕКВ? Виктор Гончаров:

И то, и то, конечно, важно. Немножко в чемпионате России у нас не пошло так, как хотелось бы. Мы ставим упор и в чемпионате России хорошо выступать. В ЕКВ, думаю, у нас больше шансов пробиться в 1/4 финала, даже в 1/2. Если мы проходим боснийцев, то мы попадаем на нашего старого соперника, с которым встречались уже два раза – французский «Ле Канне». Мы его проходили. Так что здесь тяжело сказать, где и что мы будем проходить. Но я перед командой всегда ставлю цель выходить и побеждать. «Когда каждый сезон тренер меняет полкоманды, это очень-очень сложно» Виталий Гурков:

В нынешнем сезоне чемпионата России не очень задались выступления вашего клуба. В чем главная проблема? Какие недостатки вы видите?

Виктор Гончаров:

Проблем тут несколько. Во-первых, волейбол – очень техничная игра и психологически, особенно женский волейбол. Люди должны притереться, не один, не два месяца. Нужно, чтобы понимали с полуслова, полувзгляда. Естественно, тогда будет какая-то игра. За 3 года, когда мы с нашей командой заняли 2 место на Кубке ЕКВ, практически осталось 3 человека – это Сокольчик, Столяр и Оксана Ковальчук, которая сейчас временами играет – не играет. А остальное все поменялось. По тем моментам, естественно, у нас была очень хорошая связка – Оля Пальчевская. Когда я шел в эту российскую лигу – после того, как мы выиграли 2 место в Кубке ЕКВ, – я рассчитывал все-таки занять не то место, которое мы заняли, а намного выше, потому что был коллектив. Получилось так, что у Оли Пальчевской травма, Аня Гришкевич захотела стать мамой, Анжела Борисевич уехала в Италию. Практически 3 человека ушли, которые определяли игру команды, особенно Пальчевская. С Борисевич, с которой процентов 60 показывали атаки, и на ней держалась эта игра. Я этого, естественно, никак не ожидал. Приходили другие люди – люди хорошего, неплохого уровня, но все равно уже было не то. Опять же говорю, когда каждый сезон тренер меняет полкоманды, это очень-очень сложно. Кристина Момот:

Наши девушки выступили на чемпионате Европы неудачно. Но вместе с тем проект «Минчанка» в суперлиге изначально задумывался как базовая команда для сборной. Нет ли здесь диссонанса? Виктор Гончаров:

Проект был на то, чтобы оставить всех своих ведущих игроков в команде «Минчанка» и выступать со своими ведущими. Все-таки у нас 2 место на Кубке ЕКВ – своими игроками, ни одного не было приглашенного игрока. И если бы те игроки остались, которые нужны были волейбольной «Минчанке», мы 6-7-5-е были бы в российской лиге. Но, к сожалению, у меня это не получилось. Может, я в чем-то себя переоценил в этом плане. Но я рассчитывал на то, что мы оставим этих людей, где-то появятся новые спонсоры, новые вливания. Но это пока не получилось. О назначении Дениса Матвеева на пост главного тренера национальной сборной: «Если Федерация назначила, значит, они правы» Виталий Гурков:

Вы человек прямой, поэтому я спрошу прямо: кого лично вы считаете самым сильным тренером в Беларуси? И как вы можете прокомментировать назначение Дениса Матвеева на пост рулевого национальной сборной? Виктор Гончаров:

Федерации видней, естественно. Это молодой человек, белорус, работал во многих командах. Сейчас будет работать с национальной сборной Республики Беларусь. Я скажу, что ему нелегко будет в процессе того, что он работает в Челябинске, а здесь будет возглавлять. Хочу пожелать ему только удачи. Какая помощь нужна будет, всегда мы окажем помощь. Сборной Республики Беларусь нельзя спекулировать. Это однозначно, кто бы туда не пришел, мы все должны работать и помогать национальной сборной. Все обиды, все какие-то разговоры нужно просто отбросить в сторону. Если Федерация назначила, значит, они правы. Дай бог удачи ему и команде в дальнейшем.