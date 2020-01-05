Николай Лукашенко стал лучшим игроком матча Беларусь – США на Рождественском турнире

Новости Беларуси. Дебютантам Рождественского турнира минский лёд пока не покорился. Накануне сборная Штатов уступила хозяевам с разгромным счетом – 9:3, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Шайбами отличились белорусская звезда НХЛ Михаил Грабовский и Николай Лукашенко, который стал лучшим игроком матча. «Большой размер был, они долго лежали». Кто подарил Александру Лукашенко коньки, и причём тут Рождественский турнир?

Кстати, младший сын Президента – самый молодой участник турнира. Ещё в 2019 году он участвовал в «Золотой шайбе».



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