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Николай Лукашенко стал лучшим игроком матча Беларусь – США на Рождественском турнире

05 января 2020 18:51
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Новости Беларуси. Дебютантам Рождественского турнира минский лёд пока не покорился. Накануне сборная Штатов уступила хозяевам с разгромным счетом – 9:3, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Николай Лукашенко стал лучшим игроком матча Беларусь – США на Рождественском турнире-1

Шайбами отличились белорусская звезда НХЛ Михаил Грабовский и Николай Лукашенко, который стал лучшим игроком матча.

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Николай Лукашенко стал лучшим игроком матча Беларусь – США на Рождественском турнире-4

Кстати, младший сын Президента – самый молодой участник турнира. Ещё в 2019 году он участвовал в «Золотой шайбе».

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Николай Лукашенко стал лучшим игроком матча Беларусь – США на Рождественском турнире-7

Символично, что эти соревнования проходят параллельно с Рождественским турниром. Ведь опытные игроки готовы делиться опытом с юными хоккеистами. 6 января ребят ждёт звёздный мастер-класс.

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # Николай Лукашенко # Фотофакт

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