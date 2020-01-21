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«Титулованный футболист, опытный». Николай Януш перешёл в «Ислочь», и вот что о нём говорит главный тренер

21 января 2020 09:16
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Новости Беларуси. Стан футбольного клуба «Ислочь» пополнил опытный нападающий Николай Януш, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Свою карьеру форвард начинал в микашевическом «Граните».

«Титулованный футболист, опытный». Николай Януш перешёл в «Ислочь», и вот что о нём говорит главный тренер-1

«Титулованный футболист, опытный». Николай Януш перешёл в «Ислочь», и вот что о нём говорит главный тренер-3

«Титулованный футболист, опытный». Николай Януш перешёл в «Ислочь», и вот что о нём говорит главный тренер-5

Также футболист в свое время защищал цвета брестского «Динамо», гродненского «Немана» и солигорского «Шахтера». За «горняков» Януш провел семь сезонов. На его счету 93 забитых мяча и 46 голевых передач. Дважды он признавался лучшим бомбардиром Высшей лиги.

«Титулованный футболист, опытный». Николай Януш перешёл в «Ислочь», и вот что о нём говорит главный тренер-8

Виталий Жуковский, главный тренер ФК «Ислочь»:
Титулованный футболист, опытный, поигравший в сборных. Надеюсь, очень нам поможет. Хотели видеть в своей команде, так что очень рады, что он к нам прибыл. Будем вместе двигаться к поставленной цели.

А белорусский голкипер Сергей Игнатович официально перешел в брестское «Динамо». Соглашение было подписано перед отлетом команды с берегов Буга на тренировочный сбор в Турцию.

Напомним, что в Высшей лиге-2019 вратарь защищал цвета минского «Динамо». В прошлом сезоне он сыграл всего в пяти матчах за столичную дружину.

«Титулованный футболист, опытный». Николай Януш перешёл в «Ислочь», и вот что о нём говорит главный тренер-11

«Титулованный футболист, опытный». Николай Януш перешёл в «Ислочь», и вот что о нём говорит главный тренер-13

«Титулованный футболист, опытный». Николай Януш перешёл в «Ислочь», и вот что о нём говорит главный тренер-15

Отметим, что футбольные клубы Высшей лиги постепенно выходят из отпуска. Свою первую тренировку в этом межсезонье провела «Ислочь». Напомним, что в прошлом сезоне «волки» стали пятыми, набрав 47 очков, а также добрались до полуфинала Кубка страны.

Сезон-2020 начнется для «Ислочи» уже в марте. Там в четвертьфинале Кубка Беларуси «волки» сыграют с брестским «Динамо». До этого времени команда примет участие в турнире «Белазовец», съездит на сбор в Пинск, а также проведет товарищеские игры в Турции.

«Титулованный футболист, опытный». Николай Януш перешёл в «Ислочь», и вот что о нём говорит главный тренер-18

«Титулованный футболист, опытный». Николай Януш перешёл в «Ислочь», и вот что о нём говорит главный тренер-20

«Титулованный футболист, опытный». Николай Януш перешёл в «Ислочь», и вот что о нём говорит главный тренер-22

# Футбол Беларуси # Виталий Жуковский # Николай Януш # Сергей Игнатович # Фотофакт

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