«Титулованный футболист, опытный». Николай Януш перешёл в «Ислочь», и вот что о нём говорит главный тренер

Новости Беларуси. Стан футбольного клуба «Ислочь» пополнил опытный нападающий Николай Януш, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Свою карьеру форвард начинал в микашевическом «Граните».

Также футболист в свое время защищал цвета брестского «Динамо», гродненского «Немана» и солигорского «Шахтера». За «горняков» Януш провел семь сезонов. На его счету 93 забитых мяча и 46 голевых передач. Дважды он признавался лучшим бомбардиром Высшей лиги.

Виталий Жуковский, главный тренер ФК «Ислочь»:

Титулованный футболист, опытный, поигравший в сборных. Надеюсь, очень нам поможет. Хотели видеть в своей команде, так что очень рады, что он к нам прибыл. Будем вместе двигаться к поставленной цели.

А белорусский голкипер Сергей Игнатович официально перешел в брестское «Динамо». Соглашение было подписано перед отлетом команды с берегов Буга на тренировочный сбор в Турцию.

Напомним, что в Высшей лиге-2019 вратарь защищал цвета минского «Динамо». В прошлом сезоне он сыграл всего в пяти матчах за столичную дружину.