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Виктор Бекша: надеюсь, что Радюк и Авдоченко восстановятся – атаку нужно усиливать

21 мая 2019 19:49
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Новости Беларуси. Если у девушек-волейболисток кадровая ситуация в основном радует главного тренера, то вот рулевого мужской сборной в последнее время преследует головная боль, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктор Бекша: надеюсь, что Радюк и Авдоченко восстановятся – атаку нужно усиливать-1

Команду настигла череда травм, пришлось даже экстренно вызвать тех, кто уже отправился в отпуск. Проверкой для команды стали спарринги с Латвией: там наши ребята сначала уступили 2:3, а затем взяли реванш 3:1. Эти поединки дали тренерскому штабу более конкретную картину по определению окончательного состава.

Виктор Бекша: надеюсь, что Радюк и Авдоченко восстановятся – атаку нужно усиливать-4

Виктор Бекша, главный тренер мужской сборной Беларуси по волейболу:
Уже какие-то наметки есть. Как мы играли в Латвии второй день. Надеемся, что восстановится Андрей Радюк – конечно, он нам здорово поможет. Если Паша Авдоченко тоже восстановится, было бы здорово. Потому что атаку нам, конечно, в четвертой зоне надо усиливать.

Виктор Бекша: надеюсь, что Радюк и Авдоченко восстановятся – атаку нужно усиливать-7

Мужская сборная также возьмет старт в Евролиге в воскресенье 26 мая домашним поединком против чехов.

Виктор Бекша: надеюсь, что Радюк и Авдоченко восстановятся – атаку нужно усиливать-10

# Волейбол # Виктор Бекша # Андрей Радюк # Павел Авдоченко # Фотофакт

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