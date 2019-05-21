Виктор Бекша: надеюсь, что Радюк и Авдоченко восстановятся – атаку нужно усиливать

Новости Беларуси. Если у девушек-волейболисток кадровая ситуация в основном радует главного тренера, то вот рулевого мужской сборной в последнее время преследует головная боль, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команду настигла череда травм, пришлось даже экстренно вызвать тех, кто уже отправился в отпуск. Проверкой для команды стали спарринги с Латвией: там наши ребята сначала уступили 2:3, а затем взяли реванш 3:1. Эти поединки дали тренерскому штабу более конкретную картину по определению окончательного состава.

Виктор Бекша, главный тренер мужской сборной Беларуси по волейболу:

Уже какие-то наметки есть. Как мы играли в Латвии второй день. Надеемся, что восстановится Андрей Радюк – конечно, он нам здорово поможет. Если Паша Авдоченко тоже восстановится, было бы здорово. Потому что атаку нам, конечно, в четвертой зоне надо усиливать.