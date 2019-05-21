Чемпионат Беларуси по хоккею в следующем сезоне сыграют по-новому. Рассказываем, как

Новости Беларуси. Новый регламент Чемпионата Беларуси, а также кадровые решения в национальных сборных – это и не только вопросы 21 мая рассмотрели на исполкоме Федерации хоккея Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На исполкоме была введена новая формула национального чемпионата. Этот вопрос ранее обсуждался на тренерском совете. Первенство пройдет в три этапа: на первом – восемь клубов Экстралиги «А» сыграют между собой шестикруговой турнир, а команды из второго дивизиона сыграют в пять кругов.

Затем клубы делятся на три группы. Первые две определяют участников плей-офф и победителя чемпионата, а третья – распределение мест с 13 по 17. Затем наступает сам нокаут-раунд, который будет состоять из четвертьфинала, полуфинала и финала.