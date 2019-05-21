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Михаил Мархель огласил расширенный список игроков к стартовому матчу Евро-2021

21 мая 2019 18:26
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Новости Беларуси. Главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель назвал расширенный список игроков на предстоящий матч с «Гибралтаром», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Михаил Мархель огласил расширенный список игроков к стартовому матчу Евро-2021-1

В списке значится 28 футболистов. Молодежка соберется 2 июня в Минске, где проведет учебно-тренировочном сбор. Сама игра против соперника пройдет в Жодино на стадионе «Торпедо» 8 июня.

Михаил Мархель огласил расширенный список игроков к стартовому матчу Евро-2021-4

Эта встреча станет стартовой для нашей молодежки в отборочной кампании к Евро-2021.

# Футбол Беларуси # Михаил Мархель # Фотофакт

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