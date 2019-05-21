Михаил Мархель огласил расширенный список игроков к стартовому матчу Евро-2021

Новости Беларуси. Главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель назвал расширенный список игроков на предстоящий матч с «Гибралтаром», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В списке значится 28 футболистов. Молодежка соберется 2 июня в Минске, где проведет учебно-тренировочном сбор. Сама игра против соперника пройдет в Жодино на стадионе «Торпедо» 8 июня.