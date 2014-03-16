Хоккейная команда Президента Республики Беларусь обыграла дружину из Гродно - 5:2

Новости Беларуси. Несколько минут назад в Гродно завершилась очередная игра VII Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. Хозяева принимали у себя фаворита турнира - команду Президента Республики Беларусь. В упорной борьбе со счётом 5:2 победу одержали хоккеисты главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, турнир длится с осени 2013 года. В нём принимают участие любительские команды со всех регионов страны и дружина Президента Республики Беларусь. На первом этапе хоккейные команды определили четвёрку лучших. Теперь квартет финалистов продолжает борьбу в полуфиналах, а финальная серия будет длится до двух побед одной из команд.

Хоккейный турнир среди любительских команд – одно из самых значимых соревнований в республике. В составе дружин на лёд выходят как ветераны спорта, так и молодые игроки. Есть представители и далёких от спорта профессий.

Главный критерий участия - любовь к хоккею. Высокий для любителей уровень мастерства привлекает на трибуны тысячи болельщиков, а это значит, что популярность здорового образа жизни в стране растёт.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба по спорту:

Важность этих турниров заключается в том, что они способствуют популяризации и хоккея, и спорта в целом. Уровень данных матчей достаточно высок. Бывшие профессиональные игроки выходят на лед, ветераны хоккея. Зрителям это нравится.