Дарья Домрачева заняла 2-е место в гонке преследования в финском Контиолахти

Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева заняла 2-е место в гонке преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами в финском Контиолахти. Победу праздновала финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен. С одним промахом Домрачева проиграла ей ровно минуту. Третье место заняла россиянка Ольга Зайцева.

Сегодня, 16 марта, финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен упрочила лидерство в общем зачете Кубка мира. На ее счету – 781 очко. Вторую позицию занимает норвежка Тора Бергер – 724. Белоруска Дарья Домрачева – третья (650 баллов).

Еще одна белорусская спортсменка, бронзовый призер сочинской Олимпиады Надежда Скардино с 397 баллами пока на 12 месте. Напомним, в словенской Поклюке Надежда тогда заняла 3 место в спринтерской гонке на дистанции 7,5 км, показав результат 21 минуту 31 секунду, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Смотрите видео. Впрочем, борьба за Большой хрустальный глобус у женщин еще не завершена. Впереди – еще три гонки.