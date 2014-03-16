Закрытие Паралимпийских Игр в Сочи. Церемонию увидят более 2 миллиардов зрителей

Новости России. Менее часа остается до торжественной церемонии закрытия Паралимпийских Игр в Сочи. В 19:14 по белорусскому времени зрители насладятся очередным красочным действом. Знаменитый испанский тенор Хосе Каррерас вместе с российской певицей Дианой Гурцкой и в сопровождении детского хора исполнит паралимпийский гимн. А начнется церемония с так называемого пролога, который и продемонстрирует дух паралимпизма.

Константин Эрнст, креативный директор и автор сценария церемонии закрытия Паралимпийских игр в Сочи:

Каждая из церемоний в Сочи отличается друг от друга. И церемония закрытия не будет походить ни на одну из предыдущих. Паралимпийское движение становится более значимым во всем мире. И это мы постарались отразить в предстоящей церемонии. На ней будет продемонстрирован важный принцип инклюзивности в действии — на протяжении всей церемонии на одной сцене будут спортсмены как с инвалидностью, так и без. Это будет и светлый, и чуть грустный праздник.



Продюсером церемонии стал Марко Балич. Почти 20 лет он работает с олимпийскими проектами. Среди его работ – церемонии открытия и закрытия Игр в Турине, церемония представления Игр в Рио-де-Жанейро, в Лондоне, а также церемония закрытия Евро-2012.



Паралимпиада в Сочи в очередной раз показала, что это как раз то спортивное событие, которое по накалу страстей и зрелищности не уступает другим соревнованиям. Порой даже превосходит многие. Она всегда привлекает внимание миллионов зрителей. И по расчетам оргкомитета Паралимпиады, закрытие Игр посмотрит более 2 млрд зрителей. Напомним, церемония закрытия пройдет на олимпийском стадионе «Фишт».

Дмитрий Чернышенко, президент оргкомитета «Сочи 2014»:

Мы ожидаем, что количество телезрителей превысит 2 млрд. Это будет абсолютный рекорд.



Спортсменов, участвующих в Паралимпийских играх, всех, без исключения, нужно назвать героями. Ведь это те люди, которые преодолели обстоятельства и ограничения по здоровью и продолжают добиваться успехов в профессиональном спорте. Они привыкли идти до конца, несмотря на бессилие и невыносимую боль.

Эти спортсмены каждый соревновательный день доказывают: нет ничего невозможного. «Невозможно – играть без шайбы, остальное только кажется невозможным». Так написано на одном из плакатов, на котором изображены хоккеисты-паралимпийцы.

Паралимпийские зимние игры в Сочи проходили с 7 по 16 марта 2014 года. Участие в них приняли около 575 спортсменов из 45 стран, они разыграли 72 комплекта медалей в пяти видах спорта – горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках, следж-хоккее на льду и керлинге на колясках. Также впервые в истории Паралимпийского движения в Сочи прошли соревнования по пара-сноуборду.

Не обошлось и без рекордов. Так, сборная России установила рекорд по числу завоеванных медалей на зимних Паралимпийских Играх. 80 медалей! Из них 30 золотых. Фантастический результат! Таким образом, россияне превзошли достижение австрийцев, которые завоевали на домашней зимней Паралимпиаде 1984 года 70 медалей (34 из них – золотые). Еще один рекорд: за время соревнований болельщики приобрели более 300 тыс билетов. Что тоже показатель. Ведь, как признаются сами паралимпийцы, выступать при полных трибунах – сплошное удовольствие и невероятный мотивирующий фактор.

Виталий Мутко, министр спорта РФ:

Паралимпиада открыла и новые имена, и новые звезды. Но мне кажется, самое главное, мы смогли показать сегодня, что ребята, которые имеют проблемы в жизни, могут их преодолевать, могут найти себе место в жизни. Это такой большой сигнал людям, имеющим ограничения по здоровью, и инвалидам. Ну, и, конечно, большой сигнал всем нам.



За те десять дней, пока зрители восхищались рекордами, организаторы не прекращали вести целенаправленную работу по привлечению внимания общественности к людям с ограниченными возможностями. Мотивационное видео «Neverstop» («Никогда не останавливайся») – всего лишь один такой пример. Наталья Водянова, супермодель и посол Паралимпийских Игр в Сочи, бежит по пустому ангару. Вместо правой ноги – бионический протез. Кадры из «Neverstop» многим показались шокирующими. Однако, по словам создателей ролика, Наталья в очередной раз попыталась рассказать миру о людях, которые, несмотря ни на что, продолжают жить и побеждать. В ролике Наталья задает себе вопрос: «Что если бы жизнь послала такое испытание, что двигаться вперед стало сложно? Хватило бы у меня сил, чтобы продолжать жить?». Смотрите видео.