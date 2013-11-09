VII Республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд. Сегодня команда Гомельской области обыграла Витебскую

Новости Беларуси. Жаркие баталии на льду. В Беларуси продолжаются игры VII Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. Так сегодня в городе над Сожем встретились команды Гомельской и Витебской областей. Победа осталась за хозяевами, гомельчанами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А в Гродно принимали одну из сильнейших команд турнира - дружину Брестского региона. Игра была довольно напряжённой. Обе команды проявили упорство и волю к победе. Итог матча ничья — 3:3.

Турнир будет длится до весны следующего года и в нём примут участие любительские команды, представляющие все регионы страны и команда Президента Республики Беларусь. На первом этапе ледовые дружины определят четвёрку лучших. Квартет финалистов сразится уже в полуфиналах, а финальная серия будет продолжаться до двух побед одной из команд.

Михаил Кажуро, заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:

Такой вид спорта как хоккей с шайбой показывает мужество, волю, целеустремлённость, умение анализировать ситуацию. Это очень развивающий вид спорта. Для детей, для юного поколения это возможность вести здоровый образ жизни, возможность показать детям, как можно провести свободное время, к чему стремиться.