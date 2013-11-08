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Международный хоккейный турнир среди юниорских сборных проходит в Минске

08 ноября 2013 08:11
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Новости Беларуси. Минск принимает международный хоккейный турнир среди юниорских сборных за Кубок Президентского спортивного клуба. За почетный трофей сражается молодежь из Беларуси, Латвии, России и Словакии. Победителя турнира определяют по круговой системе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня на арену столичного Ледового дворца выйдут следующие пары: словаки встретятся с россиянами, их противостояние начнется в час дня, а в 16.15 на лед выйдут команды Латвии и Беларуси.

На завтра запланировано еще два поединка, после чего состоится церемония награждения. К слову, нынешний турнир уже седьмой по счету. Он традиционно проходит осенью. Два раза победа доставалась белорусам.

# Хоккей Беларуси

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