В преддверии Олимпийских игр билет в московском метро можно получить за 30 приседаний

Новости России. Сэкономить и одновременно улучшить свою физическую форму. Такая возможность появилась у москвичей в преддверии Олимпийских игр. У входа на станцию метро установили специальный автомат, при помощи которого можно получить бесплатный билет для проезда в подземке. Для этого необходимо сделать 30 приседаний. Причем обмануть умную систему не получится — она будет внимательно следить за выполнением упражнения.

Подобная «спортивная» акция продлится до начала декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.