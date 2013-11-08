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В преддверии Олимпийских игр билет в московском метро можно получить за 30 приседаний

08 ноября 2013 11:12
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Новости России. Сэкономить и одновременно улучшить свою физическую форму. Такая возможность появилась у москвичей в преддверии Олимпийских игр. У входа на станцию метро установили специальный автомат, при помощи которого можно получить бесплатный билет для проезда в подземке. Для этого необходимо сделать 30 приседаний. Причем обмануть умную систему не получится — она будет внимательно следить за выполнением упражнения.

Подобная «спортивная» акция продлится до начала декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Зимняя Олимпиада

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