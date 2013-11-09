Белоруска Людмила Розум попала в книгу Гиннеса как участница коллективного рекорда в гиревом спорте

Новости Беларуси. Сегодня Всемирный день книги рекордов Гиннесса. За более чем полвека она стала такой популярной, что вполне может попасть на собственные страницы. Общий тираж уже превысил 100 миллионов экземпляров. Издание выпущено на двух десятках языков. Собрание невероятных и порой бессмысленных людских деяний растет с каждым годом.

Есть среди рекордсменов и наши соотечественники: писатель Николай Чергинец, конькобежец Игорь Железовский и Николай Третьяков. К слову, последний запомнился тем, что написал песни обо всех районах Минска, а также провел непрерывный 15-часовой концерт.

Вскоре на страницах также появится и белоруска Людмила Розум. Чемпионка мира по гиревому спорту участвовала в установлении коллективного рекорда Гиннесса под названием «300 спартанцев» в Архангельске. В течение получаса 300 человек из разных стран мира одновременно поднимали гири, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Розум, рекордсменка по гиревому спорту:

Много стран было - и Украина, и из Беларуси было 29 человек, из России человек 30, Узбекистан, Германия. У нас получалась, что команда в 300 человек должна все делать. очень много было наблюдателей, потому что там кругом видеокамеры. И если бы кто-то сделал неправильно хотя бы одно движение, одно дыхание, то рекорда бы не было. Поэтому мы все 300 человек были просто привязаны друг к другу и не могли друг друга подвести.

Участники из Беларуси, Украины, Казахстана, Молдовы, Германии, Узбекистана... Все под прицелами фото- и видеокамер. Настоящими «спартанцами» десятки независимых наблюдателей назовут их чуть позже. Когда рекорд состоится. К слову, предыдущее похожее достижение было установлено в США. Правда, тогда спортивный снаряд поднимали 247 атлетов.

Людмила Розум:

Когда нам сообщили наблюдатели, что рекорд Гиннеса состоялся и не было нарушений, все 300 человек как закричали « ура»!

В прошлом спортсменка-легкоатлетка, сегодня инструктор лечебной физкультуры, в гиревой спорт Людмила Розум пришла всего два года назад. Пришлось много тренироваться дома, сбрасывать вес. Но первый же чемпионат в Витебске принёс золотую награду. Сегодня география соревнований рекордсменки широкая: Беларусь, страны СНГ и даже Венгрия.

Людмила Розум:

Такая дружеская обстановка там была, что после того как всех наградили, включилась музыка и почему-то все участники стали танцевать.

Сегодня к своему увлечению Людмила приобщает всю свою семью. Гиревой спорт — это выдержка, выносливость и сконцентрированность. К тому же нет здесь и возрастных ограничений.

Людмила Розум:

Там возрастные группы. Там начиная от детского возраста, когда ты можешь в 7-8 лет начинать, и заканчивая даже в 90 лет. Пожалуйста, без проблем. Там есть ограничения в весе гири.

Рекордсменка признаётся: останавливаться на достигнутом уж точно не собирается. В планах на следующий год — ещё один мировой рекорд. Только уже одиночный.