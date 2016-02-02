Видеофакт: велосипедист за круг до финиша обрадовался победе и проиграл

Новости Чехии. За круг до финиша чешский велосипедист начал праздновать победу. Адам Тупалик шел первым, и если бы ни досадная ошибка, то наверняка одержал бы победу в кроссе в Бельгии.

Спортсмен остановился, радостно вскинул руки и уже был готов принимать поздравления, но вдруг увидел, как мимо проносятся другие велосипедисты. В результате он пришел вторым.

Как потом пояснил сам Тупалик, он неправильно посчитал круги.

Курьезы в спорте нечасто, но все же случаются. Напомним, американский боксер Рауши Уоррен потерпел обидное поражение на Олимпийских играх в Лондоне, потеряв во время боя контактные линзы. Подробности здесь.