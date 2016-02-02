Прямой эфир

Видеофакт: велосипедист за круг до финиша обрадовался победе и проиграл

02 февраля 2016 07:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Чехии. За круг до финиша чешский велосипедист начал праздновать победу. Адам Тупалик шел первым, и если бы ни досадная ошибка, то наверняка одержал бы победу в кроссе в Бельгии.

Спортсмен остановился, радостно вскинул руки и уже был готов принимать поздравления, но вдруг увидел, как мимо проносятся другие велосипедисты. В результате он пришел вторым. 

Как потом пояснил сам Тупалик, он неправильно посчитал круги.

Курьезы в спорте нечасто, но все же случаются. Напомним, американский боксер Рауши Уоррен потерпел обидное поражение на Олимпийских играх в Лондоне, потеряв во время боя контактные линзы. Подробности здесь

# Курьезы

Другие новости рубрики

Все новости
Дмитрий Дащинский: Было бы интересно в будущем возглавить национальную сборную по фристайлу
01 февраля 2016 20:31

Дмитрий Дащинский: Было бы интересно в будущем возглавить национальную сборную по фристайлу

Кубок Европы по фристайлу в «Раубичах»: как погода едва не сорвала соревнования и кто в итоге стал победителем
01 февраля 2016 20:02

Кубок Европы по фристайлу в «Раубичах»: как погода едва не сорвала соревнования и кто в итоге стал победителем

МФК «Столица» пополнился сразу тремя бразильскими игроками
01 февраля 2016 18:09

МФК «Столица» пополнился сразу тремя бразильскими игроками