Российский боксёр умер от полученных во время боя травм. Спортсмену было 28 лет

Новости России. Максим Дадашев – российский боксер – скончался в США из-за травм, полученных во время боя. Спортсмену было 28 лет. По информации ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена, у боксера не выдержало сердце.

Фото: instagram.com/dadashev__m

Бой проходил в США в ночь на 20 июля. Максим Дадашев сражался с Субриэлем Матиасом из Пуэрто-Рико за право стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в первом полусреднем весе.

Фото: instagram.com/dadashev__m