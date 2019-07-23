Российский боксёр умер от полученных во время боя травм. Спортсмену было 28 лет

Новости России. Максим Дадашев – российский боксер – скончался в США из-за травм, полученных во время боя. Спортсмену было 28 лет.
По информации ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена, у боксера не выдержало сердце.
Новости России. Максим Дадашев – российский боксер – скончался в США из-за травм, полученных во время боя. Спортсмену было 28 лет.
По информации ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена, у боксера не выдержало сердце.
Фото: instagram.com/dadashev__m
Бой проходил в США в ночь на 20 июля. Максим Дадашев сражался с Субриэлем Матиасом из Пуэрто-Рико за право стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в первом полусреднем весе.
Фото: instagram.com/dadashev__m
Бой был остановлен из-за того, что спортсмен пропустил серию ударов. Позже боксеру стало плохо – его рвало, он потерял сознание. Спортсмен был госпитализирован. Врачи поставили ему диагноз тяжелый отек мозга, была проведена операция – трепанация черепа.
Максим Дадашев являлся серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России.