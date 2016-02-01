МФК «Столица» пополнился сразу тремя бразильскими игроками

Новости Беларуси. Поговорим о мини-футболе. По истечении первого круга национального чемпионата клуб «Столица» решил кардинально изменить стиль игры. Минчане пополнили свои ряды сразу тремя бразильскими игроками.

Вместе с этим клуб празднует новоселье, и уже на будущей неделе базой «Столицы» станет отремонтированная площадка спорткомплекса «Уручье». 14 февраля здесь состоится встреча между «горожанами» и их принципиальным соперником – «Витэном».

Главный тренер Владимир Левус уверен: аура новизны во всех плоскостях поможет ребятам вернуть былую славу в чемпионате и выйти в квалификацию Евротура.

Владимир Левус, главный тренер МФК «Столица»:

Очень надеемся, что эти игроки помогут не только добиться спортивных результатов, но и повысят интерес к мини-футболу. Потому что на самом деле очень техничные ребята, творят на поле выдающиеся вещи. Есть на что посмотреть. Люди действительно профессиональные, действительно получают деньги, однако они не запредельные. В этом сезоне, естественно, цель одна – это чемпионство, это квалификация на UEFA Futsal Cup. И там как можно дальше пройти.

В послужном списке Рональда Мамеуса да Сильвы (он же Рониньо) пять зарубежных клубов. А прошлый сезон он провел на белорусском паркете. Правда, с сентября по январь Рониньо находился в Катаре, однако теперь с удовольствием вернулся. Другие новобранцы (Бето и Топейро) полны решимости в 2016 году стать чемпионами Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Рониньо, игрок МФК «Столица»:

После не очень удачного сезона-14-15 я решил попробовать свои силы в Катаре. Но для пеня стало приятной неожиданностью в середине игрового сезона вновь получить приглашение от «Столицы». Я сразу же собрал чемоданы и вот я здесь.

Бето, игрок МФК «Столица»:

Для меня большая честь играть в Беларуси за экс-чемпиона. Я знал, что в «Столице» есть бразильские игроки, и это стало основной определяющей в принятии положительного решения.

Топейро, игрок МФК «Столица»:

Я уже в Минск две недели и сыграл две игры. Уровень чемпионата довольно сильный, мне здесь все нравится, меня хорошо приняли и я доволен.